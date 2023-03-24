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Эсминец США в Южно-Китайском море вызвал напряженность между Пекином и Вашингтоном

Иллюстративное фото: эсминец США в Южно-Китайском море вызвал напряженность между Пекином и Вашингтоном (flickr by U.S. Pacific Fleet)
Автор: Иван Носальский

США направили свой эсминец с ракетами в Южно-Китайское море. Это вызвало гневную реакцию со стороны Пекина, там считают такой шаг нарушением территориальных вод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Эсминец с управляемыми ракетами USS Milius отстаивал навигационные права и свободы в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов в соответствии с международным правом", - рассказал пресс-секретарь 7-го флота США генерал-лейтенант Лука Бакич.

Фото: Парасельские острова на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Издание уточняет, что на Парасельские острова, кроме Китая, претендуют Вьетнам и Тайвань.

Пекин считает практически все Южно-Китайское море своими территориальными водами, и, исходя из этого, власти КНР назвали такой шаг нарушением территориальных вод.

"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая и серьезно нарушили международное право… Эсминец с управляемыми ракетами USS Milius снова вторгся в китайские территориальные воды без согласования с китайским правительством, подрывая мир и стабильность в Южно-Китайском море", - заявил пресс-секретарь Минобороны КНР Тан Кэфэй.

При этом вчера, 23 марта, в Китае заявили, что якобы вытеснили американский эсминец из "территориальных вод". Но эта информация оказалось ложной.

В свою очередь в США повторили, что будут летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право.

В последние годы Южно-Китайское море стало одним из очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Водный путь, который пролегает там, называют стратегическим, он хранит огромные запасы рыбы, нефти и газа. Также через него проходит около трети мировых морских перевозок.

Напомним, похожий инцидент ранее произошел с американским беспилотником над Черным морем. Тогда россияне сбили его, поскольку он якобы нарушил зону так называемой "специальной военной операции".

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