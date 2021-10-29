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Украина призывает увеличить присутствие НАТО в Черном море, - Кулеба

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Киев, Пятница 29 октября 2021 13:29
Украина призывает увеличить присутствие НАТО в Черном море, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина выступает за увеличение присутствия НАТО в Черном море. Поскольку Российская Федерация понимает только язык силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Atlantic Council.

"Увеличение присутствия НАТО в районе Черного моря значительно снизит напряженность и стабилизирует регион, а не наоборот. Украина давно имеет дело с россиянами и очень хорошо понимает их рассуждения. Российское руководство усиливается только тогда, когда чувствует слабость. С российской точки зрения нет ничего более привлекательного, чем нерешительность их противников", - отметил Кулеба.

По его мнению, Россия уважает силу и не пойдет на риск эскалации, если не уверена в решимости другой стороны.

"Именно поэтому Украина призывает к расширению присутствия НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между НАТО и союзниками, не входящими в НАТО", - добавил министр.

Он также отметил, что чем раньше союзники дадут Кремлю четкий сигнал о решимости и единстве, тем лучше.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс изучает возможности для быстрой переброски войск в регион Черного моря.

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НАТО Черное море Дмитрий Кулеба
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