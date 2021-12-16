Эскалация около украинской границы. ЕС выступит в поддержку Украины на саммите в Брюсселе, - Шольц

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, страны Евросоюза на саммите подчеркнут, что принцип нерушимости границ является основой мира в Европе. Такое заявление прозвучало в связи с ситуацией на границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шольца по прибытию на саммит ЕС в Брюсселе, передает ТАСС .

"Важно также будет обсудить сложную ситуацию Украины, вопрос, что происходит с передвижениями (российских, - ред.) войск вдоль границы. В этой связи мы сегодня здесь еще раз подчеркнем, что принцип нерушимости границ является одной из важнейших основ мира в Европе, что мы вместе будем делать все для того, чтобы они действительно не нарушались", - сказал Шольц.

Агрессия России в отношении Украины станет одной из главных тем саммита ЕС 16 декабря в Брюсселе. Также 27 стран примут решение о продлении на полгода санкций против РФ.