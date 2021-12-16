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Шольц поддержал высылку российских дипломатов из Германии

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Берлин, Четверг 16 декабря 2021 11:11
Шольц поддержал высылку российских дипломатов из Германии Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на высылку двух российских дипломатов из страны. Он назвал это решение правильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление по прибытии на саммит ЕС.

"Приговор по делу об убийстве в (парке -ред.) Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД (Германии Анналена Бербок - ред.) дала на это четкий ответ", - сказал Шольц.

Напомним, вчера в Германии приговорили к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова-Красикова, который в 2019 году застрелил гражданина Грузии.

Отметим, что вскоре после убийства Германия выслала двух российских дипломатов в знак протеста против предполагаемого отсутствия сотрудничества Москвы со следствием.

Кроме того, Берлин принял решение объявить персонами нон грата двух послов России.

Вместе с тем на соответствующее решение отреагировало и МИД России, там заявили, что "действия Берлина не останутся без адекватного ответа", а в ближайшее время будет сделано заявление на этот счет.

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Российская Федерация Германия Олаф Шольц
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