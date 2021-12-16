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Ескалація біля українського кордону. ЄС виступить на підтримку України на саміті у Брюсселі, - Шольц

Автор: Іванна Шовкун

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, країни Євросоюзу на саміті наголошують, що принцип непорушності кордонів є основою миру в Європі. Така заява прозвучала у зв'язку із ситуацією на кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Шольца після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає ТАСС.

"Важливо також обговорити складну ситуацію України, питання, що відбувається з пересуваннями (російських, - ред.) військ уздовж кордону. У зв'язку з цим ми сьогодні тут ще раз наголосимо, що принцип непорушності кордонів є однією з найважливіших основ світу в Європі, що ми разом робитимемо все для того, щоб вони справді не порушувалися", - сказав Шольц.

Агресія Росії щодо України стане однією з головних тем саміту ЄС 16 грудня в Брюсселі. Також 27 країн приймуть рішення про продовження на півроку санкцій проти РФ.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на висилку двох російських дипломатів із країни. Він назвав це рішення правильним.

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Германия