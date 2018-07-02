Британские ВВС нанесли авиаудар по правительственным войскам в Сирии

Погиб один офицер, семеро военных получили ранения

На минувшие выходные королевские военно-воздушные силы Великобритании нанесли мощный авиаудар по правительственным сирийским войскам в районе Аль-Танф на юге страны, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией. Об этом пишет The Times.

Как сообщает издание, атака велась с истребителей Eurofighter Typhoon с помощью лазерной системы наведения. На базу войск, подчиняющихся президенту Сирии Башару Асаду, была сброшена 500-фунтовая (227 килограммов) бомба. Это стало ответом на попытку проправительственных войск подойти к тренировочной базе западной коалиции.

В результате погиб один сирийский офицер, семеро военнослужащих были ранены. Это была первая атака британских сил по позициям правительственных войск с апреля. США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время удара 14 апреля.

Напомним, руководство Армии обороны Израиля приняло решение усилить войска на границе с Сирией дополнительными танками и артиллерией.