Еще троих депутатов из Севастополя обвиняют в госизмене, - прокуратура

Фото: прокуратура Криму (uk.wikipedia.org)

Экс-депутаты принимали решения в пользу России

Прокуратура Крыма совместно со Службой безопасности Украины закончила специальное досудебное расследование в отношении троих экс-депутатов Севастопольского городского совета по статье о государственной измене. Сейчас адвокаты подозреваемых знакомятся с материалами уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Следствием установлено, что в 2014 году депутаты Севастопольского городского совета VI созыва приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховной рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, которым Россия пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этими действиями депутаты нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время адвокаты подозреваемых знакомятся с материалами уголовного производства, после завершения ознакомления обвинительные акты будут направлены в суд. Им грозит от 12 до 15 лет заключения.

Имена и фамилии бывших депутатов не называются.

Напомним, в конце апреля в суд направили обвинения в госизмене по двум депутатам горсовета Севастополя, которые также участвовали в принятии незаконного постановления о референдуме в Крыму.

Кроме этого, ранее Украина объявила в розыск главаря и 11 представителей "ЛНР".

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Автор: Максим Зайченко