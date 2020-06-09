ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще трьох депутатів з Севастополя звинувачують у держзраді, - прокуратура

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 15:18
Ще трьох депутатів з Севастополя звинувачують у держзраді, - прокуратура
Фото: прокуратура Криму (uk.wikipedia.org)

Екс-депутати ухвалювали рішення на користь Росії

Прокуратура Криму спільно зі Службою безпеки України закінчила спеціальне досудове розслідування у щодо трьох екс-депутатів Севастопольської міської ради за статтею про державну зраду. Зараз адвокати підозрюваних знайомляться з матеріалами кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

"Слідством встановлено, що у 2014 році депутати Севастопольської міської ради VI скликання прийняли низку незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким Росія намагалася легітимізувати окупацію території АР Крим та міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб'єкта федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цими діями депутати завдали шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України.

У відомстві уточнили, що нині адвокати підозрюваних знайомляться з матеріалами кримінального провадження, після завершення ознайомлення обвинувальні акти будуть направлені в суд. Їм загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

Імена і прізвища колишніх депутатів не називаються.

Нагадаємо, наприкінці квітня до суду направили звинувачення у державній зраді по двох депутатах міськради Севастополя, які також брали участь у прийнятті незаконної постанови про референдум в Криму.

Крім цього, раніше Україна оголосила в розшук ватажка та 11 представників "ЛНР".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України СевастопільКримдержзрада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся