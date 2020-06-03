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Украина объявила в розыск главаря и 11 представителей "ЛНР"

Новости » Происшествия     03.06.2020 - 18:18
Украина объявила в розыск главаря и 11 представителей "ЛНР"
Фото: флаг и герб "ЛНР" (uadonbas.com)

Суд разрешил задержать объявленных в розыск злоумышленников

Главаря боевиков по кличке "Нуф" и 11 руководителей так называемой "ЛНР" объявили в розыск. Суд предоставил разрешение на задержание злоумышленников.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В течение последних месяцев СБУ объявила о подозрении руководителям так называемых "МГБ", "министерства связи и массовых коммуникаций", "министерства сельского хозяйства", трем "депутатам народного совета", двум заместителям "глав местных администраций" и двум "должностным лицам министерств".

Кроме того, о подозрении сообщили предводителю боевиков по прозвищу "Нуф".

Злоумышленников подозревают в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала боевика из "группы Безлера", который принимал участие в пытках украинских военных и мирных жителей на Донбассе.

Кроме того, недавно СБУ заявила об установлении всех боевиков, причастных к гибели украинских спецназовцев в 2018 году в Бахмуте.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныЛНРрозыскбоевики
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