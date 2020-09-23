Еще семь хасидов-нелегалов получили запрет на въезд за попытку попасть в Украину

Фото: хасиды-нелегалы (dpsu.gov.ua)

Еще семь хасидов-нелегалов из-за попытки попасть в Украину получили запрет на въезд на 5 лет. Они незаконно пересекли границу со стороны Венгрии.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек - граждан США и Израиля.

"На пять лет запретили въезд в Украину иностранцам, которые с целью паломничества планировали попасть в Умань и для этого незаконно пересекли границу из Венгрии. Группу иностранцев задержали ночью оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с Нацполицией", - говорится в сообщении.

Транспортировкой иностранцев занялись два украинца - сейчас в их отношении открыты уголовные производство по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области на границе с Молдовой выявили группу паломников-хасидов, которые нелегально находились в Украине. Их выдворят из страны с пятилетним запретом на въезд.

Ранее РБК-Украина писало, как хасиды в Умани отмечали Рош ха-Шана во время пандемии.