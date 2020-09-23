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Еще семь хасидов-нелегалов получили запрет на въезд за попытку попасть в Украину

Украина, Среда 23 сентября 2020 17:58
Еще семь хасидов-нелегалов получили запрет на въезд за попытку попасть в Украину
Фото: хасиды-нелегалы (dpsu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Еще семь хасидов-нелегалов из-за попытки попасть в Украину получили запрет на въезд на 5 лет. Они незаконно пересекли границу со стороны Венгрии.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек - граждан США и Израиля.

"На пять лет запретили въезд в Украину иностранцам, которые с целью паломничества планировали попасть в Умань и для этого незаконно пересекли границу из Венгрии. Группу иностранцев задержали ночью оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с Нацполицией", - говорится в сообщении.

Транспортировкой иностранцев занялись два украинца - сейчас в их отношении открыты уголовные производство по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области на границе с Молдовой выявили группу паломников-хасидов, которые нелегально находились в Украине. Их выдворят из страны с пятилетним запретом на въезд.

Ранее РБК-Украина писало, как хасиды в Умани отмечали Рош ха-Шана во время пандемии.

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Новости Украины Происшествия Государственная пограничная службахасиды
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