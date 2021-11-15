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Еще одну украинскую компанию приобщили к сертификации "Северного потока-2"

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 19:55
Еще одну украинскую компанию приобщили к сертификации "Северного потока-2" Фото: Сергей Макогон, глава оператора ГТС Украины (facebook.com/mcfire76)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA одобрил заявку украинской компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

"Приветствую решение немецкого федерального сетевого агентства (BNetzA), допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2" компанию "Оператор ГТС Украины", - написал в своем Facebook Макогон.

По его словам, немецкий регулятор подчеркнул, что Оператору ГТС отведена отдельная роль как компании, которая обладает уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в Евросоюз.

"У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стараемся не допустить энергетическую изоляцию Украины", - добавил глава компании.

Макогон подчеркнул, что участие Оператора ГТС в сертификации "Северного потока-2" - это ответственность компании перед украинскими потребителями. По его словам, российский газопровод кроме энергетической, несет и общую угрозу для Украины и ЕС.

"Газпром" не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, сертификация "Северного потока-2" даст "зеленый свет" для более активных реальных спецопераций", - добавил Макогон.

Напомним, сегодня, 15 ноября, BNetzA одобрил участие в сертификации "Северного потока-2" украинской компании "Нафтогаз".

Отметим, заявки на участие в сертификации "Северного потока-2" Оператор ГТС и "Нафтогаз" подали в конце октября.

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ГТС Северный поток-2
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