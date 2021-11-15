Ще одну українську компанію долучили до сертифікації "Північного потоку-2"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона .

"Вітаю рішення німецького федерального мережевого агентства (BNetzA), яке допустило до участі в процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2" компанію "Оператор ГТС України", - написав у своєму Facebook Макогон.

За його словами, німецький регулятор підкреслив, що Оператору ГТС відведено окрему роль як компанії, яка має унікальну експертизу у питанні транспортування газу до Євросоюзу.

"У нас є вагомі аргументи - як технічні, так і політичні - які повинні покласти край російським спекуляціям на європейському газовому ринку. Ми намагаємося не допустити енергетичну ізоляцію України", - додав глава компанії.

Макогон наголосив, що участь Оператора ГТС у сертифікації "Північного потоку-2" - це відповідальність компанії перед українськими споживачами. За його словами, російський газопровід, крім енергетичної, несе і загальну загрозу для України та ЄС.

"Газпром" не просто дивиться на ринок газу як на театр військових дій, сертифікація "Північного потоку-2" дасть "зелене світло" для активніших реальних спецоперацій", - додав Макогон.