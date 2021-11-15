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Ще одну українську компанію долучили до сертифікації "Північного потоку-2"

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 19:55
Ще одну українську компанію долучили до сертифікації "Північного потоку-2" Фото: Сергій Макогон, голова оператора ГТС України (facebook.com/mcfire76)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Оператор ГТС України" візьме участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA схвалив заявку української компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

"Вітаю рішення німецького федерального мережевого агентства (BNetzA), яке допустило до участі в процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2" компанію "Оператор ГТС України", - написав у своєму Facebook Макогон.

За його словами, німецький регулятор підкреслив, що Оператору ГТС відведено окрему роль як компанії, яка має унікальну експертизу у питанні транспортування газу до Євросоюзу.

"У нас є вагомі аргументи - як технічні, так і політичні - які повинні покласти край російським спекуляціям на європейському газовому ринку. Ми намагаємося не допустити енергетичну ізоляцію України", - додав глава компанії.

Макогон наголосив, що участь Оператора ГТС у сертифікації "Північного потоку-2" - це відповідальність компанії перед українськими споживачами. За його словами, російський газопровід, крім енергетичної, несе і загальну загрозу для України та ЄС.

"Газпром" не просто дивиться на ринок газу як на театр військових дій, сертифікація "Північного потоку-2" дасть "зелене світло" для активніших реальних спецоперацій", - додав Макогон.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, BNetzA схвалив участь у сертифікації "Північного потоку-2" української компанії "Нафтогаз".

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ГТС Північний потік-2
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