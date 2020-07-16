Еще одну трассу Донбасса капитально ремонтируют в рамках "Большой стройки"

Фото: ремонт дорог (facebook.com)

В частности, ремонт идет на участке в районе села Новая Полтавка Константиновского района

В Донецкой области идет капитальный ремонт трассы Н-32 Покровск-Бахмут-Михайловка. Дорога государственного значения будет отремонтирована в рамках программы "Большая стройка", инициированной президентом.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, ремонт идет на участке в районе села Новая Полтавка Константиновского района, а также на участке 71-74 км трассы.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщал о том, что через 2 года будет завершен один из самых известных украинских долгостроев - мосты через реку Днепр в Запорожье.

Мосты, соединяющие два берега и остров Хортица, смогут существенно разгрузить транспортные потоки индустриального города. Ожидается, что движение по одной из частей моста будет открыто уже в этом году.