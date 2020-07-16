Ще одну трасу Донбасу капітально ремонтують в рамках "Великого будівництва"

Фото: ремонт доріг (facebook.com)

Зокрема, ремонт триває на ділянці в районі села Нова Полтавка Костянтинівського району

У Донецькій області триває капітальний ремонт траси Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка. Дорога державного значення буде відремонтовано в рамках програми "Велике будівництво", ініційованої президентом.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ремонт триває на ділянці в районі села Нова Полтавка Костянтинівського району, а також на ділянці 71-74 км траси.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв про те, що через 2 роки буде завершено один з найвідоміших українських довгобудів - мости через річку Дніпро в Запоріжжі.

Мости, що з'єднують два береги й острів Хортиця, зможуть істотно розвантажити транспортні потоки індустріального міста. Очікується, що рух по одній з частин мосту буде відкрито вже в цьому році.