Еще одной категории мужчин разрешили выезд из Украины: что известно

Так, с 1 сентября выезжать за пределы Украины смогут сотрудники экспортных компаний. Но есть определенные ограничения, в частности по поводу сроков пребывания за пределами страны. Эти мужчины должны вернуться в Украину не позднее, чем через 7 дней.

"Это важный шаг, необходимый для бизнеса для того, чтобы они имели возможность участвовать в международных мероприятиях ... подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину, чтобы развивать свой бизнес", - пояснила министр.

Как рассказала Свириденко, заявку для получения разрешения на выезд будет подавать работодатель. Это можно будет сделать через "Дію".

Однако для получения разрешения компания должна соответствовать ряду требований:

выплата официальной заработной платы;

средний размер зарплаты работников - более 20 тысяч гривен;

отсутствие задолженности по налогам и сборам.

Услуга "єВідрядження"

Как анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, подать заявку на выезд с Украины можно будет на портале "Дія" - не в мобильном приложении. Однако к подаче заявки, по словам Федорова, нужно подготовиться:

подать налоговую отчетность;

уплатить Единый социальный взнос;

за 7 дней до командировки внести 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка.

Внимание! Одновременно отправить в командировку компания сможет 10% сотрудников, но не более 10 человек.

Запрет на выезд из Украины

Как известно, из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.