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Ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд з України: що відомо

Фото: ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд за кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня виїжджати за кордон новій категорії військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко в ефірі національного телемарафону.

Так, з 1 вересня виїжджати за межі України зможуть співробітники експортних компаній. Але є певні обмеження, зокрема щодо термінів перебування за межами країни. Ці чоловіки повинні повернутися в Україну не пізніше, ніж через 7 днів.

"Це важливий крок, необхідний для бізнесу для того, аби вони мали можливість брати участь у міжнародних заходах, ... підписувати ділові контракти та повертатися в Україну, щоб розвивати свій бізнес", - пояснила міністр.

Як розповіла Свириденко, заявку для отримання дозволу на виїзд буде подавати роботодавець. Це можна буде зробити через "Дію".

Однак для отримання дозволу компанія повинна відповідати низці вимог:

  • виплата офіційної заробітної плати;
  • середній розмір зарплати працівників - понад 20 тисяч гривень;
  • відсутність заборгованості щодо податків та зборів.

Послуга "єВідрядження"

Як анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, подати заявку на виїзд з України можна буде на порталі "Дія" - не в мобільному застосунку. Однак до подачі заявки, за словами Федорова, потрібно підготуватися:

  • подати податкову звітність;
  • сплатити Єдиний соціальний внесок;
  • за 7 днів до відрядження внести 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку.

Увага! Одночасно відправити у відрядження компанія зможе 10% співробітників, але не більше 10 осіб.

Заборона на виїзд з України

Як відомо, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Нагадаємо, нардепи пропонували розширити перелік чоловіків, яким можна буде виїжджати з України. Зокрема, пропонувалося надати дозвіл морякам та бізнесменам.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України.

Додамо, відповіді на головні питання щодо виїзду чоловіків за кордон під час війни ви можете отримати в матеріалі РБК-Україна.

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