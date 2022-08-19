Еще одной категории мужчин разрешили выезд из Украины: что известно
Кабинет министров разрешил с 1 сентября выезжать за границу новой категории военнообязанных мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко в эфире национального телемарафона.
Так, с 1 сентября выезжать за пределы Украины смогут сотрудники экспортных компаний. Но есть определенные ограничения, в частности по поводу сроков пребывания за пределами страны. Эти мужчины должны вернуться в Украину не позднее, чем через 7 дней.
"Это важный шаг, необходимый для бизнеса для того, чтобы они имели возможность участвовать в международных мероприятиях ... подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину, чтобы развивать свой бизнес", - пояснила министр.
Как рассказала Свириденко, заявку для получения разрешения на выезд будет подавать работодатель. Это можно будет сделать через "Дію".
Однако для получения разрешения компания должна соответствовать ряду требований:
- выплата официальной заработной платы;
- средний размер зарплаты работников - более 20 тысяч гривен;
- отсутствие задолженности по налогам и сборам.
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Как анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, подать заявку на выезд с Украины можно будет на портале "Дія" - не в мобильном приложении. Однако к подаче заявки, по словам Федорова, нужно подготовиться:
- подать налоговую отчетность;
- уплатить Единый социальный взнос;
- за 7 дней до командировки внести 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка.
Внимание! Одновременно отправить в командировку компания сможет 10% сотрудников, но не более 10 человек.
Запрет на выезд из Украины
Как известно, из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.
Напомним, нардепы предлагали расширить перечень мужчин, которым можно будет выезжать из Украины. В частности, предлагалось предоставить разрешение морякам и бизнесменам.
Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал, когда снимут запрет на выезд мужчин из Украины.
Добавим, ответы на главные вопросы по поводу выезда мужчин за границу во время войны вы можете получить в материале РБК-Украина.
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