ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд з України: що відомо

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 17:08
Ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд з України: що відомо Фото: ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд за кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня виїжджати за кордон новій категорії військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко в ефірі національного телемарафону.

Так, з 1 вересня виїжджати за межі України зможуть співробітники експортних компаній. Але є певні обмеження, зокрема щодо термінів перебування за межами країни. Ці чоловіки повинні повернутися в Україну не пізніше, ніж через 7 днів.

"Це важливий крок, необхідний для бізнесу для того, аби вони мали можливість брати участь у міжнародних заходах, ... підписувати ділові контракти та повертатися в Україну, щоб розвивати свій бізнес", - пояснила міністр.

Як розповіла Свириденко, заявку для отримання дозволу на виїзд буде подавати роботодавець. Це можна буде зробити через "Дію".

Однак для отримання дозволу компанія повинна відповідати низці вимог:

  • виплата офіційної заробітної плати;
  • середній розмір зарплати працівників - понад 20 тисяч гривень;
  • відсутність заборгованості щодо податків та зборів.

Послуга "єВідрядження"

Як анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, подати заявку на виїзд з України можна буде на порталі "Дія" - не в мобільному застосунку. Однак до подачі заявки, за словами Федорова, потрібно підготуватися:

  • подати податкову звітність;
  • сплатити Єдиний соціальний внесок;
  • за 7 днів до відрядження внести 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку.

Увага! Одночасно відправити у відрядження компанія зможе 10% співробітників, але не більше 10 осіб.

Заборона на виїзд з України

Як відомо, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Нагадаємо, нардепи пропонували розширити перелік чоловіків, яким можна буде виїжджати з України. Зокрема, пропонувалося надати дозвіл морякам та бізнесменам.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України.

Додамо, відповіді на головні питання щодо виїзду чоловіків за кордон під час війни ви можете отримати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко выезд за границу Воєнний стан Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам