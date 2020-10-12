Еще одному участнику "Самообороны Крыма" сообщили о подозрении

Полиция Автономной республики Крым и Севастополя объявила о подозрении мужчине, обвиняемому в участии в вооруженном формировании "Самооборона Крыма". Боевик выполнял противоправные приказы "главарей" вооруженного формирования.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, после оккупации Крыма подозреваемый, осознавая противоправность своих действий, добровольно вступил в вооруженное формирование "Самооборона Крыма". В начале марта 2014 года он проходил службу на блок-посту "Орловский мост", расположенному при въезде в Севастополь.

Подозреваемый, совместно с другими лицами из состава "Самообороны Крыма", выполнял противоправные приказы так называемых "главарей" указанного вооруженного формирования путем угроз применения физической силы и огнестрельного оружия, осуществлял контрольно-пропускной режим, проверку документов граждан, обыскивал транспортные средства, которые двигались в направлении Севастополя.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

Кроме того, ранее прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Крыма. Ее будут судить за государственную измену.