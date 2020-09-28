ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Прокуратура Крыма обвинила бывшую судью в госизмене. Дело передали в суд

Крым , Понедельник 28 сентября 2020 15:57
Прокуратура Крыма обвинила бывшую судью в госизмене. Дело передали в суд
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)
Автор: Максим Зайченко

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Крыма. Ее будут судить за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Отмечается, что после оккупации полуострова в 2014 году судья перешла на службу в незаконно созданные судебные органы России.

"Судья принимала противоправные решения, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвинительный акт передан в суд по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, ранее суд наложил арест на 65 самолетов, которые нарушили порядок въезда и выезда из оккупированного Крыма.

Как писало РБК-Украина, в Офисе генпрокурора заявили, что надеяться на сотрудничество с Россией в расследовании дел по Крыму не приходится, потому что это страна-оккупант.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия судыПрокуратура
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь