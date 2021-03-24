Еще одному участнику беспорядков под ОП избрали меру пресечения

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения участнику акции под Офисом президента 20 марта главе националистической организации "Невідомий патріот" Евгению Строканю. Его отправили под круглосуточный домашний арест, подозревая в хулиганстве с применением оружия.

Подозреваемый считает, что следствие мотивировало необходимость такой меры пресечения тем, что он может повлиять на свидетелей.

Заседание началось после 20:00, хотя было назначено на несколько часов раньше. Большинство журналистов на него не пустили.