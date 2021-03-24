Еще одному участнику беспорядков под ОП избрали меру пресечения

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения участнику акции под Офисом президента 20 марта главе националистической организации "Невідомий патріот" Евгению Строканю. Его отправили под круглосуточный домашний арест, подозревая в хулиганстве с применением оружия.
Об этом сообщают "Ґраты".
Подозреваемый считает, что следствие мотивировало необходимость такой меры пресечения тем, что он может повлиять на свидетелей.
Заседание началось после 20:00, хотя было назначено на несколько часов раньше. Большинство журналистов на него не пустили.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции возле Офиса президента.
Как известно, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку, расположенной на здании ОП.