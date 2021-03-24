UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Еще одному участнику беспорядков под ОП избрали меру пресечения

Автор: Инна Собора

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения участнику акции под Офисом президента 20 марта главе националистической организации "Невідомий патріот" Евгению Строканю. Его отправили под круглосуточный домашний арест, подозревая в хулиганстве с применением оружия.

Об этом сообщают "Ґраты".

Подозреваемый считает, что следствие мотивировало необходимость такой меры пресечения тем, что он может повлиять на свидетелей.

Заседание началось после 20:00, хотя было назначено на несколько часов раньше. Большинство журналистов на него не пустили.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции возле Офиса президента.

Как известно, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку, расположенной на здании ОП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Офис президента
Читайте также
Беспорядки на Банковой: "Слуга народа" предлагает дать ряд поручений МВД, СБУ и ГБР
Беспорядки возле Офиса президента: суд избрал подозреваемому меру пресечения
Прогноз погоды