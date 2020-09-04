Еще одного задержанного украинца в Минске отпустили

Задержанного на протестах в Беларуси украинца Сергея Щеголева отпустили из-под стражи. Журналиста задержали 1 сентября на студенческой акции.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба выразил благодарность посольству в Беларуси и украинским консулам за поддержку украинца.

"Гражданин Украины Сергей Щеголев, которого задержали 1 сентября во Минске, освобожден из-под стражи. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - добавил Кулеба.

Щеголев работает фотографом "Комсомольской правды в Беларуси" под псевдонимом "Святослав Зоркий".

Напомним, в ходе студенческой акции в Минске 1 сентября задержали несколько десятков человек, среди них были сотрудники масс-медиа.

До этого на масштабных протестах в августе задерживали еще несколько граждан Украины, в том числе представителей волонтерской организации Восток SOS. Всех их отпустили после вмешательства руководства страны и Министерства иностранных дел.

Отметим, в первые дни протестов в Беларуси после выборов президента 9 июля сопровождались массовыми задержаниями и избиением участников акций. Менее масштабные акции против режима Александра Лукашенко до сих пор продолжаются, самые массовые - по выходным.