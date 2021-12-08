Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень за відсутність паспорта при собі

Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні карантину Павла Василишина, який перебував у центрі Львова без документів. Громадянина оштрафували на 17 тисяч гривень.

Чоловік перебував на вулиці на початку проспекту Чорновола без документів, що посвідчують особу. У суді Павло Василишин свою провину не визнав та переконаний, що носити такі документи з собою він не зобов’язаний.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернувся продавець магазину електроінструментів та повідомив про конфлікт з покупцем, який відмовлявся вдягати маску. Поліцейські склали на нього адмінматеріали за відсутність маски та через те, що у нього не було з собою документів.