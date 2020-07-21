Коронавирус зафиксировали в Киевраде: заразился депутат

Депутат лечится дома на самоизоляции
Депутат Киевского городского совета Александр Бродский инфицировался коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.
Об этом сообщил сам Бродский у себя в Facebook.
По его словам, большинство чиновников и сотрудников Киеврады замалчивают факт инфицирования коронавирусом.
"Друзья, я всегда был и остаюсь открытым и честным с вами. Поэтому делюсь с вами важной новостью - я получил положительный результат теста на COVID-19", - написал депутат.
Бродский сообщил, что чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции.
"Друзья и коллеги, с которыми я контактировал в последнее время - пожалуйста, держите ситуацию с самочувствием на контроле", - добавил депутат.
Напомним, за минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 73 человека. В то же время, в столице начали функционировать детские санатории.
Всего в Украине более 60 тысяч больных COVID-19, за сутки инфицировались 760 граждан.