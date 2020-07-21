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Коронавирус зафиксировали в Киевраде: заразился депутат

Киев, Вторник 21 июля 2020 14:49
Коронавирус зафиксировали в Киевраде: заразился депутат
Фото: Александр Бродский (facebook.com brodskyy by Eugene Loyuk)
Автор: Роман Калиниченко

Депутат лечится дома на самоизоляции

Депутат Киевского городского совета Александр Бродский инфицировался коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Об этом сообщил сам Бродский у себя в Facebook.

По его словам, большинство чиновников и сотрудников Киеврады замалчивают факт инфицирования коронавирусом.

"Друзья, я всегда был и остаюсь открытым и честным с вами. Поэтому делюсь с вами важной новостью - я получил положительный результат теста на COVID-19", - написал депутат.

Бродский сообщил, что чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции.

"Друзья и коллеги, с которыми я контактировал в последнее время - пожалуйста, держите ситуацию с самочувствием на контроле", - добавил депутат.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 73 человека. В то же время, в столице начали функционировать детские санатории.

Всего в Украине более 60 тысяч больных COVID-19, за сутки инфицировались 760 граждан.

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