Еще одно судно с зерном вышло из морского порта Украины

Сегодня, 3 сентября, одно судно с зерном вышло из украинского морского порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Турции в Twitter .

"В рамках отгрузки зерна: из-за неблагоприятных погодных условий в украинских портах ожидали отхода девяти судов, а отплыло одно судно", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 1 сентября, судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за этого движение по проливу Босфор было перекрыто.

Также мы писали, что в четверг утром, 1 сентября, из украинских портов вышли еще пять суден с агропродукцией.

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