Еще одно село Запорожской области оккупанты атаковали фосфорными бомбами

"В результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталькова. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал", - написал он.

Напомним, в ночь на 12 апреля российские оккупанты обстреляли село Новояковловка Запорожской области фосфорными бомбами. В результате чего были разрушены дома.

Напомним, недавно в Донецкой области российские оккупанты в очередной раз применили фосфорные бомбы при обстреле жилых кварталов. Пострадали гражданские, среди них есть дети.

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