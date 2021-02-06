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"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID

Автор: Роман Тверденко

Литва не собирается закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса. Правительство считает ее распространение еще одной формой гибридного оружия.

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Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Twitter.

Она подчеркнула, что Россия ставит приоритетом распространение вакцины в мире, а не вакцинацию собственных граждан.

"Они говорят, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но Путин не хочет ее использовать для лечения россиян – он предлагает ее миру, как еще одно гибридное оружие "разделяй и властвуй". Тут нет ничего нового, нет и ничего хорошего для человечества", - написала Шимоните.

Также она отметила, что пока ни одна страна Евросоюза не зарегистрировала вакцину. На этой неделе Венгрия получила первую партию вакцины "Спутник V" и может начать привки этим препаратом на следующей недел.

Кроме этого, сообщалось, что в Ливане зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Это уже 20-я страна, которая одобрила препарат.

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