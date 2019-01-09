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Еще одна украинка пробилась во второй круг квалификации Australian Open

Новости » Спорт    09.01.2019 - 10:24
Еще одна украинка пробилась во второй круг квалификации Australian Open
Фото: теннисный корт Australian Open (twitter.com/australianopen)

Кроме того, первая украинка прекратила борьбу за выход на первый мэйджор сезона

Ангелина Калинина пробилась во второй круг квалификации первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Украинка в упорном двухчасовом матче одержала победу над итальянкой Мартиной Ди Джузеппе - 6:4, 2:6, 7:6 (10:5).

Во следующем раунде квалификации Ангелина Калинина (108 номер мирового рейтинга) сыграет со 179 ракеткой мира Джейми Леб из США. 

Кроме того, во второй день квалификации первая украинка прекратила борьбу за выход на первый мэйджор сезона. Катарина Завацкая зачехлила ракетку в стартовом круге, уступив в двух сетах местной спортсменке Оливии Роговской - 1:6, 4:6.

Напомним, накануне двое украинцев - Сергей Стаховский и Марта Костюк - одержали победы в первом раунде квалификации в основную сетку Australian Open.

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