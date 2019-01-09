Ще одна українка пробилася до другого кола кваліфікації Australian Open

Крім того, перша українка припинила боротьбу за вихід на перший мейджор сезону
Ангеліна Калініна пробилася до другого кола кваліфікації першого в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".
Українка в наполегливому двогодинному матчі здобула перемогу над італійкою Мартіною Ді Джузеппе - 6:4, 2:6, 7:6 (10:5).
У наступному раунді кваліфікації Ангеліна Калініна (108 номер світового рейтингу) зіграє зі 179 ракеткою світу Джеймі Леб з США.
Крім того, у другий день кваліфікації перша українка припинила боротьбу за вихід на перший мейджор сезону. Катаріна Завацька зачохлила ракетку в стартовому колі, поступившись у двох сетах місцевої спортсменці Олівії Роговській - 1:6, 4:6.
Don't miss a second of #AusOpen day 2 qualifying action!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2019
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Нагадаємо, напередодні двоє українців - Сергій Стаховський і Марта Костюк - здобули перемоги в першому раунді кваліфікації в основну сітку Australian Open.