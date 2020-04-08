Еще одна страна ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эфиопии приняло решение ввести режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает WKZO.

Абий Ахмед

"Учитывая серьезность ситуации с коронавирусом, правительство Эфиопии ввело чрезвычайное положение в соответствии со статьей 93 Конституции", - заявил премьер-министр.

По последним данным, в Эфиопии зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.

Напомним, 13 марта в Эфиопии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Так, коронавирус зафиксировали у 48-летнего японца, который прибыл из Буркина-Фасо в начале марта.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что прогнозировать завершение пандемии COVID-19 еще рано. По словам представителей ВОЗ, поднимать тему о завершении пандемии можно будет через две недели.