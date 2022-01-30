ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще одна страна-соседка Украины побила антирекорд по COVID-19

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 30 января 2022 15:59
Еще одна страна-соседка Украины побила антирекорд по COVID-19 Фото: Беларусь поставила рекорд по заболеваемости COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 30 января в Беларуси обнаружили 2,3 тысячи новых случая коронавирусной инфекции. Это новый суточный рекорд с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Республики Беларусь в Telegram.

Так, 29 января было зарегистрировано 2 387 пациентов с COVID-19. За сутки скончались 15 челову.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 2 302 заражения.

Всего с начала пандемии были зарегистрированы 740 988 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 732 012 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 039 пациентов.

Напомним, за сутки 29 января в России зафиксировали более 121 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель заболеваемости в стране, который растет уже десятый день подряд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Коронавирус
NEWS
Антибиотики в Украине будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить
Антибиотики в Украине будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники