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Еще одна страна-скептик ЕС обещает поддержать статус кандидата для Украины

Фото: министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заверил, что его страна поддержит предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я поговорил с Йеппе Кофодом, который заверил меня, что Дания поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен ему за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой", - отметил он.

Отметим, Дания является одной из стран-участниц ЕС, которая скептически настроена в отношении вступления Украины. На прошлой неделе Bloomberg писал, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление статуса кандидата из-за несоответствия критериям.

Сегодня Европейская комиссия рекомендовала дать Украине этот статус, но для начала переговоров о вступлении необходимо выполнить ряд условий. Нидерланды уже заявили, что проголосуют за его предоставление Киеву.

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УкраинаДанияВступление в ЕС