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Ще одна країна-скептик ЄС обіцяє підтримати статус кандидата для України

Фото: міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод запевнив, що його країна підтримає надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я поговорив з Йеппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримає надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний йому за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, в тому числі тих, хто зараз на передовій", - зазначив він.

Зазначимо, Данія є однією з країн-учасниць ЄС, яка скептично налаштована щодо вступу України. Минулого тижня Bloomberg писав, що Данія і Нідерланди не підтримують надання статусу кандидата через невідповідність критеріям.

Сьогодні Європейська комісія рекомендувала дати Україні цей статус, але для початку переговорів про вступ необхідно виконати ряд умов. Нідерланди вже заявили, що проголосують за його надання Києву.

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