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Еще одна страна может не пустить Джоковича на престижный турнир

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Мадрид, Вторник 18 января 2022 05:53
Еще одна страна может не пустить Джоковича на престижный турнир Фото: Новак Джокович (twitter.com/atptour)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович должен выполнить требования безопасности для участия в Madrid Open. Ранее теннисиста не пустили на престижный теннисный турнир Australian Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Санчеса, чтобы принять участие в испанском турнире, теннисисту необходимо отвечать требованиям этой страны по защите здоровья в условиях пандемии COVID-19.

Испания требует от посетителей, чтобы они либо были полностью вакцинированы, либо имели свежий отрицательный ПЦР-тест, либо имели справку о выздоровлении.

Как сообщил CNN другой испанский чиновник, на международных спортивных соревнованиях в стране могут быть введены дополнительные меры безопасности, например, ежедневное тестирование на коронавирус во время турнира.

Премьер Санчес похвалил решение Австралии депортировать Джоковича, сказав, что он "полностью уважает решение австралийского правительства".

Напомним, накануне Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича на повторную отмену визы и постановил депортировать теннисиста из страны.

Отметим, ранее пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Ему отказали во въезде в страну, поскольку его виза не предусматривала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса.

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