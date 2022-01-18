Еще одна страна может не пустить Джоковича на престижный турнир

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович должен выполнить требования безопасности для участия в Madrid Open. Ранее теннисиста не пустили на престижный теннисный турнир Australian Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Санчеса, чтобы принять участие в испанском турнире, теннисисту необходимо отвечать требованиям этой страны по защите здоровья в условиях пандемии COVID-19.

Испания требует от посетителей, чтобы они либо были полностью вакцинированы, либо имели свежий отрицательный ПЦР-тест, либо имели справку о выздоровлении.

Как сообщил CNN другой испанский чиновник, на международных спортивных соревнованиях в стране могут быть введены дополнительные меры безопасности, например, ежедневное тестирование на коронавирус во время турнира.

Премьер Санчес похвалил решение Австралии депортировать Джоковича, сказав, что он "полностью уважает решение австралийского правительства".