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Теннисист Джокович после скандала покинул Австралию

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Мельбурн, Воскресенье 16 января 2022 15:12
Теннисист Джокович после скандала покинул Австралию Фото: первая ракетка мира Новак Джокович покинул Австралию (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сербский теннисист Новак Джокович покинул Австралию, не приняв участие в Открытом чемпионате континента. Он вылетел рейсом Emirates Airlines из Мельбурна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Джоковича под охраной полиции доставили в аэропорт Мельбурна, откуда он покинул Австралию в 22:30 по местному времени (13:30 по киевскому). Первая ракетка мира вылетела регулярным рейсом Emirates Airlines в Дубай.

Как написала одна из пассажирок рейса в Twitter, Джокович в сопровождении сотрудников службы безопасности прошел в первый класс.

Напомним, накануне Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича на повторную отмену визы и постановил депортировать теннисиста из страны.

Отметим, ранее пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Ему отказали во въезде в страну, поскольку его виза не предусматривала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса.

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