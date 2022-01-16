Теннисист Джокович после скандала покинул Австралию
Сербский теннисист Новак Джокович покинул Австралию, не приняв участие в Открытом чемпионате континента. Он вылетел рейсом Emirates Airlines из Мельбурна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Джоковича под охраной полиции доставили в аэропорт Мельбурна, откуда он покинул Австралию в 22:30 по местному времени (13:30 по киевскому). Первая ракетка мира вылетела регулярным рейсом Emirates Airlines в Дубай.
Как написала одна из пассажирок рейса в Twitter, Джокович в сопровождении сотрудников службы безопасности прошел в первый класс.
On the same flight as Novak Djokovic, escorted by security to first class. EK409 #NovakDjokovic pic.twitter.com/omU7Zu5GPh— Linda (@Lypnotique) January 16, 2022
Напомним, накануне Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича на повторную отмену визы и постановил депортировать теннисиста из страны.
Отметим, ранее пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Ему отказали во въезде в страну, поскольку его виза не предусматривала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса.