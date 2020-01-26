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Еще одна страна планирует эвакуировать своих граждан из Уханя

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 15:38
Еще одна страна планирует эвакуировать своих граждан из Уханя
Иллюстративное фото (twiter.com / xinyanyu)

Франция планирует переправить своих граждан из Уханя в другие города

Франция рассматривает возможность эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание France24.

Как сообщается, французские власти планируют создать автобусное сообщение, которое позволит эвакуировать граждан и их семьи из Уханя. Эвакуированных французов планируют увозить в другие города Китая.

Отмечается, что после эвакуации граждане около 2 недель будут находиться под карантином. Сейчас французское Министерство иностранных дел создало телефон экстренной связи для граждан, находящихся в Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Япония объявили об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань в связи со вспышкой нового вида коронавирус. Вашингтон планирует эвакуировать консульство в Ухане и некоторых частных лиц. Эвакуация американцев состоится 28 января.

Также РБК-Украина писало, что в американском штате Калифорния подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. Вирусом заразился турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.

Кроме того, в Канаде был подтвержден первый случай заболевания новым видом коронавируса. Заболевание было обнаружено у жителя Торонто, который вернулся из центрально-китайского города Ухань.

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