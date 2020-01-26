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Ще одна країна планує евакуювати своїх громадян з Уханя

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 15:38
Ще одна країна планує евакуювати своїх громадян з Уханя
Ілюстративне фото (twiter.com / xinyanyu)

Франція планує переправити своїх громадян з Уханя в інші міста

Франція розглядає можливість евакуації своїх громадян з китайського міста Ухань, де стався спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання France24.

Як повідомляється, французька влада планує створити автобусне сполучення, яке дозволить евакуювати громадян та їх сім'ї з Уханя. Евакуйованих французів планують відвозити в інші міста Китаю.

Зазначається, що після евакуації громадяни близько 2 тижнів перебуватимуть під карантином. Наразі французьке Міністерство закордонних справ створило телефон екстреного зв'язку для громадян, що перебувають в Китаї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Японія оголосили про евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань у зв'язку зі спалахом нового виду коронавірусу. Вашингтон планує евакуювати консульство в Ухані та деяких приватних осіб. Евакуація американців відбудеться 28 січня.

Також РБК-Україна писало, що в американському штаті Каліфорнія підтвердили третій випадок захворювання новим коронавірусом, спалах якого стався у Китаї. Вірусом заразився турист, який прибув до Каліфорнії з китайського міста Ухань.

Крім того, у Канаді було підтверджено перший випадок захворювання новим видом коронавірусу. Захворювання було виявлено у жителя Торонто, який повернувся з центрально-китайського міста Ухань.

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