Еще одна страна открылась для украинских туристов

Для украинских туристов открыла границы еще одна страна. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что это Словения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интерактивную карту МИД .

Режим временного въезда в Словению разрешен для граждан Украины при условии наличия одного из этих документов:

Напомним, вчера стало известно, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины, но решение будет опубликовано сегодня.

В МИД после этого сообищили, что каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев.