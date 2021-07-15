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Еще одна страна открылась для украинских туристов

Автор: Анастасия Рокитна

Для украинских туристов открыла границы еще одна страна. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что это Словения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интерактивную карту МИД.

Режим временного въезда в Словению разрешен для граждан Украины при условии наличия одного из этих документов:

  • предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы)
  • отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы),
  • сертификат о прививках против COVID-19.

Также разрешен режим временного транзита в течение 12 часов.

Напомним, вчера стало известно, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины, но решение будет опубликовано сегодня.

В МИД после этого сообищили, что каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев.

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Словенияграницаукраинцы