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Ще одна країна відкрилася для українських туристів

Автор: Анастасія Рокитна

Для українських туристів відкрила кордони ще одна країна. Міністерство закордонних справ України повідомило, що це Словенія.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерактивну карту МЗС.

Режим тимчасового в'їзду до Словенії дозволений для громадян України за умови наявності одного з цих документів:

  • надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону)
  • негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 48 годин до перетину кордону),
  • сертифікат про щеплення проти COVID-19.

Також дозволений режим тимчасового транзиту протягом 12 годин.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, але рішення буде опубліковано сьогодні.

У МЗС після цього повідомили, що кожна країна ЄС буде приймати своє рішення про допуск українців.

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