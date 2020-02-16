Еще одна страна эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

Канада эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту города Йокогама из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

По данным ведомства, в ближайшее время из Канады в Японию отправится специальный борт, который заберет канадцев с круизного лайнера Diamond Princess. Сроки эвакуации и количество канадцев, которых эвакуируют с лайнера, пока неизвестны.

"Это решение было принято из-за чрезвычайных обстоятельств, с которыми столкнулись пассажиры Diamond Princess", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся 225 граждан Канады, у 15 из них подтвердили заражение коронавирусом. В Канаду планируют эвакуировать только тех граждан, у которых нет симптомов болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовятся к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess в Японии. Ожидается, что эвакуация американцев будет проведена чартерными рейсами в воскресенье, 16 февраля.

Также РБК-Украина писало, что на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. В общем коронавирусом заболели уже 355 пассажиров лайнера. Пассажиров судна ежедневно проверяют на наличие вируса.