Ще одна країна евакуює своїх громадян з лайнера в Японії

Канада евакуює своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту міста Йокогама через спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

За даними відомства, найближчим часом з Канади до Японії вирушить спеціальний борт, який забере канадців з круїзного лайнера Diamond Princess. Терміни евакуації та кількість канадців, яких евакуюють з лайнера, наразі невідомо.

"Це рішення було прийнято через надзвичайні обставин, з якими зіткнулися пасажири Diamond Princess", - заявили у відомстві.

Зазначається, що на борту круїзного лайнера Diamond Princess перебувають 225 громадян Канади, у 15 з них підтвердили зараження коронавірусом. До Канади планують евакуювати лише тих громадян, у яких немає симптомів хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готуються до евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess в Японії. Очікується, що евакуація американців буде проведена чартерними рейсами у неділю, 16 лютого.

Також РБК-Україна писало, що на борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загалом коронавірусом захворіли вже 355 пасажирів лайнера. Пасажирів судна щодня перевіряють на наявність вірусу.