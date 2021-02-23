ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще одна страховая компания отказалась от участия в "Северном потоке-2"

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 17:06
Еще одна страховая компания отказалась от участия в "Северном потоке-2" Фото: курс доллара (handelsblatt.com)
Автор: Александр Белоус

Дочерняя компания немецкой Munich Re больше не будет страховать газопровод "Северный поток-2" с территории России в Европу. Компания Munich Re Syndicate отказалась от участия в проекте из-за опасений санкций со стороны США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Munich Re Syndicate опубликовала уведомление о прекращении деятельности Nord Stream 2", - заявил официальный представитель компании.

США намерены ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве российского, а страховая группа Zurich Insurance Group отказалась от участия в прошлом месяце.

Строительство трубопровода завершено более чем на 90%, и российский "Газпром" и надеется завершить строительство в этом году. Большая часть оставшихся работ - в глубоких водах у берегов Дании.

Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".

Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика страхование Северный поток-2 Санкции
NEWS
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине