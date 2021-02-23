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Ще одна страхова компанія відмовилася від участі в "Північному потоці-2"

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 17:06
Ще одна страхова компанія відмовилася від участі в "Північному потоці-2" Фото: курс долара (handelsblatt.com)
Автор: Олександр Білоус

Дочірня компанія німецької Munich Re більше не буде страхувати газопровід "Північний потік-2" з території Росії до Європи. Компанія Munich Re Syndicate відмовилася від участі в проекті через побоювання санкцій з боку США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Munich Re Syndicate опублікувала повідомлення про припинення діяльності Nord Stream 2", - заявив офіційний представник компанії.

США мають намір ввести санкції проти європейських компаній, які беруть участь у будівництві російського, а страхова група Zurich Insurance Group відмовилася від участі у минулому місяці.

Будівництво трубопроводу завершено більш ніж на 90%, і російський "Газпром" і сподівається завершити будівництво в цьому році. Велика частина решти робіт - у глибоких водах біля берегів Данії.

Нагадаємо, за даними Державного департаменту США, через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проект або знаходяться на стадії виходу.

Санкції діють тільки щодо російської компанії "КВТ-РУС", якій належить судно "Фортуна", задіяне в будівництві "Північного потоку-2".

Детальніше про ситуацію з газопроводом читайте в матеріалі РБК-Україна "Гри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні".

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