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Еще одна станция метро в Киеве закрыта из-за минирования моста

Новости » Происшествия     01.06.2020 - 15:06
Еще одна станция метро в Киеве закрыта из-за минирования моста
Фото: станция метро "Арсенальная" (wikipedia.org)

Работа станции метро "Арсенальная" ограничена

В Киеве из-за минирования моста Метро закрыли еще одну станцию метрополитена. На этот раз речь идет о станции "Арсенальная".

Об этом говорится в сообщении "Киевского метрополитена" в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 по техническим причинам красная ветка работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Отметим, до этого сообщалось, что не работают станции метро "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная", движение по мосту перекрыли сотрудники полиции. Это связано с сообщением о его якобы заминировании.

Также известно, что в Киеве введена полицейская спецоперация "Гром".

Напомним, ранее РБК-Украина в столичной полиции сообщили, что неизвестный якобы заминировал мост Метро, правоохранители на месте выясняют причины и подробности.

В социальных сетях уже появилось фото мужчины, который угрожает подорвать мост, с ним пытаются выйти на контакт сотрудники полиции и переговорщики.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины метроАрсенальная
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