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Ще одну станцію метро в Києві закрито через мінування мосту

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 15:06
Ще одну станцію метро в Києві закрито через мінування мосту
Фото: станція метро "Арсенальна" (wikipedia.org)

Роботу станції метро "Арсенальна" обмежено

У Києві через замінування мосту Метро закрили ще одну станцію метрополітену. На цей раз мова йде про станцію "Арсенальна".

Про це йдеться в повідомленні "Київського метрополітену" в Telegram.

Повідомляється, що станом на 15:00 з технічних причин червона гілка працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Відзначимо, до цього повідомлялося, що не працюють станції метро "Дніпро", "Гідропарк" і "Лівобережна", рух по мосту перекрили співробітники поліції. Це пов'язано з повідомленням про його нібито замінування.

Також відомо, що в Києві введено поліцейську спецоперацію "Грім".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в столичній поліції повідомили, що невідомий нібито замінував міст Метро, правоохоронці на місці з'ясовують причини та подробиці.

У соціальних мережах вже з'явилося фото чоловіка, який загрожує підірвати міст, з ним намагаються вийти на контакт співробітники поліції і переговорники.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України метроАрсенальная
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