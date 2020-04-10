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Еще одна область ввела ограничения на передвижение

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 15:14
Еще одна область ввела ограничения на передвижение
Иллюстратвиное фото (molbuk.ua)

Черновицкая область тоже вводит ограничения на выходные

Из-за коронавируса в Черновицкой области тоже вводятся ограничения на передвижение в выходные дни. Об этом говорится в Facebook Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

Сообщается, что по рекомендации государственной комиссии в выходные и праздничные дни в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах. Особый режим будет действовать с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля.

Еще одна область ввела ограничения на передвижение

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Черновицкой области закроют продуктовые магазины и АЗС на выходные.

До этого в Киевской области существенно ужесточили карантин, а местным советам рекомендовали ограничить передвижение и пребывания людей в общественных местах. Ограничения продлятся в период выходных и праздничных дней (с 13:00 11 апреля 2020 до 06:00 13 апреля 2020 и с 13:00 18 апреля 2020 до 06:00 21 апреля 2020).

Кроме того, сегодня такие же ограничения ввели Закарпатская и Волынская области.

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