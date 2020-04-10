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Ще одна область запровадила обмеження на пересування

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 15:14
Ще одна область запровадила обмеження на пересування
Иллюстратвиное фото (molbuk.ua)

Чернівецька область теж вводить обмеження на вихідні

Через коронавірус у Чернівецькій області теж вводяться обмеження на пересування у вихідні дні. Про це йдеться у Facebook Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).

Повідомляється, що за рекомендацією державної комісії у вихідні та святкові дні в Чернівецькій області будуть введені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування і перебування громадян в громадських місцях. Особливий режим буде діяти з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня.

Ще одна область запровадила обмеження на пересування

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що в Чернівецькій області закриють продуктові магазини і АЗС на вихідні.
https://www.rbc.ua/ukr/news/chernovitskoy-oblasti-zakroyut-produktovye-1586499281.html
До цього в Київській області суттєво посилили карантин, а місцевим радам рекомендували обмежити пересування і перебування людей в громадських місцях. Обмеження триватимуть в період вихідних та святкових днів (з 13:00 суботи 11 квітня 2020 до 06:00 13 квітня 2020 і з 13:00 18 квітня 2020 до 06:00 21 квітня 2020).

Крім того, сьогодні такі ж обмеження ввели Закарпатська та Волинська області.

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