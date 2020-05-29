Еще одна область открывает детсады и запускает транспорт, но не везде

Фото: Волынская область возобновляет работу транспорта (РБК-Украина)

Волынская область частично выходит на второй этап ослабления карантина

В рамках ослабления карантина в Волынской области запускают транспорт и открывают детские сады. При этом ослабление будет не во всех районах.

Об этом заявил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко, передает пресс-служба администрации.

По его словам, с 1 июня в области разрешают открыть детские сады.

"Детские сады должны начать работу с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций главного санитарного врача Украины. Безопасность и здоровье детей - самое главное", - отметил Погуляйко.

Кроме того, в несколько этапов запустят городской и междугородний транспорт по всей области, кроме Олыки Киверцовского района, Ковеля и Ковельского района. В этих населенных пунктах до сих пор много больных коронавирусом и люди продолжают инфицироваться.

"Мы понимаем, что нужно запускать транспорт, потому что людям нужно добираться на работу, но обращаемся ко всем - берегите себя, дезинфицируйте или мойте руки, носите респираторы или маски, чтобы нам не пришлось возвращаться к более жесткому карантину", - добавил Погуляйко.

Напомним, сегодня стало известно, что Закарпатская область ослабляет карантин и запускает транспорт, поскольку показатели заболеваемости снизились до приемлемых уровней.

В то же время высокая заболеваемость не дает Львовской области выйти на второй этап, поэтому сегодня там приняли решение продлить карантин как минимум до 1 июня.

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Автор: РБК-Украина