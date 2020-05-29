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Закарпатская область ослабляет карантин и запускает транспорт

Новости » Коронавирус     29.05.2020 - 14:39
Закарпатская область ослабляет карантин и запускает транспорт
Фото: карантин в Закарпатской области будет ослаблен (РБК-Украина)

Работу детских садов могут разрешить не ранее 8 июня

Карантин в Закарпатской области будет ослаблен с 1 июня, в регионе возобновят спортивные мероприятия, а также работу транспорта и отелей. В то же время ослабление не распространяется на некоторые карантинные районы.

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

В частности, сегодня областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ослабить карантин с 1 июня, поскольку показатель новых случаев СОVID-19 снизился до необходимого уровня.

Что будет разрешено:

  • междугородние, межобластные и международные перевозки
  • спортивные мероприятия без зрителей с участием не более 50 человек
  • религиозные мероприятия при участии не более одного человека на 10 квадратных метров
  • работа гостиниц (кроме ресторанов, бассейнов и спа-зон в них)
  • работа заведений физической культуры и спорта, спортзалов и фитнес-центров (кроме групповых занятий с участием более 10 человек)
  • посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях

При этом ослабления не применяются на территории карантинных зон, устанавливаемых в области. Сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

"Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня", - добавил Петров.

Напомним, по состоянию на 29 мая Министерство здравоохранения разрешило смягчить карантин в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.

При этом согласно новым данным, заболеваемость коронавирусом растет в западных областях Украины.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины транспортЗакарпатская областькарантин
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