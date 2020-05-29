Закарпатская область ослабляет карантин и запускает транспорт

Работу детских садов могут разрешить не ранее 8 июня
Карантин в Закарпатской области будет ослаблен с 1 июня, в регионе возобновят спортивные мероприятия, а также работу транспорта и отелей. В то же время ослабление не распространяется на некоторые карантинные районы.
Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.
В частности, сегодня областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ослабить карантин с 1 июня, поскольку показатель новых случаев СОVID-19 снизился до необходимого уровня.
Что будет разрешено:
При этом ослабления не применяются на территории карантинных зон, устанавливаемых в области. Сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальную дистанцию.
"Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня", - добавил Петров.
Напомним, по состоянию на 29 мая Министерство здравоохранения разрешило смягчить карантин в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.
При этом согласно новым данным, заболеваемость коронавирусом растет в западных областях Украины.
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Автор: РБК-Украина