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Ще одна область відкриває дитсадки і запускає транспорт, але не скрізь

Новини » Коронавірус     29.05.2020 - 17:36
Ще одна область відкриває дитсадки і запускає транспорт, але не скрізь
Фото: Волинська область відновлює роботу транспорту (РБК-Україна)

Волинська область частково виходить на другий етап ослаблення карантину

В рамках ослаблення карантину у Волинській області запускають транспорт і відкривають дитячі садочки. При цьому ослаблення буде не у всіх районах.

Про це заявив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, передає прес-служба адміністрації.

За його словами, з 1 червня в області дозволяють відкрити дитячі садки.

"Дитячі садочки мають почати роботу з дотриманням усіх санітарних норм і рекомендацій головного санітарного лікаря України. Безпека та здоров'я дітей - найголовніше", - зазначив Погуляйко.

Крім того, в кілька етапів запустять міський та міжміський транспорт по всій області, крім Олики Ківерцівського району, Ковеля та Ковельського району. У цих населених пунктах досі багато хворих на коронавірус і люди продовжують інфікуватися.

"Ми розуміємо, що потрібно запускати транспорт, тому що людям треба добиратися на роботу, але звертаємося до всіх - бережіть себе, дезінфікуйте або мийте руки, носити респіратори або маски, щоб нам не довелося повертатися до більш суворого карантину", - додав Погуляйко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Закарпатська область послаблює карантин і запускає транспорт, оскільки показники захворюваності знизилися до прийнятних рівнів.

Водночас висока захворюваність не дає Львівській області вийти на другий етап, тому сьогодні там ухвалили рішення продовжити карантин як мінімум до 1 червня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України транспортВолынская областькарантин
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